Munch: uma torre de 13 andares para o pintor que foi mais feliz numa casinha à beira-mar

O mundo conhece-o, sobretudo, por causa de uma obra que se tornou símbolo da angústia, do medo e do desespero humanos, mas Edvard Munch é muito mais do que O Grito. Em Oslo, tem agora uma morada nova – um edifício em altura com vista para a baía – que em tudo contrasta com a pequena casa que comprou à beira-mar, longe da capital. Na torre, ele está nas obras; em Åsgårdstrand, está em todo o lado.