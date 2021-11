Juan Herreros: “É absurdo pensar que todos os edifícios têm de ser tímidos”

O novo Museu Munch, projecto dos arquitectos Juan Herreros e Jens Richter, quer ser a “imagem postal” de Oslo, quer marcar a paisagem sem esquecer que, lá dentro, é a arte a protagonista. O Ípsilon falou com um dos seus autores depois de subir todas as escadas rolantes desta torre de 13 andares com vista para a baía.