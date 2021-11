Fim do julgamento de Salgado na Operação Marquês adiado para 2022

Defesa solicitou em Junho que fosse enviada uma carta rogatória para notificar uma testemunha na Suíça, mas o tribunal só fez o envio em Outubro, o que obrigou ao cancelamento da sessão marcada para 25 de Novembro. O julgamento só será retomado em Janeiro do próximo ano.

O atraso no envio de uma carta rogatória para a Suíça para ouvir uma das testemunhas de defesa, o suíço Jean-Luc Schneider, alto quadro do Grupo Espírito Santo (GES), adiou o fim do julgamento de Ricardo Salgado para o próximo ano.