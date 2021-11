Segunda volta no Grande Oriente Lusitano a 20 de Novembro

O tribunal maçónico homologou esta quinta-feira os resultados das eleições para grão-mestre do Grande Oriente Lusitano, que se realizaram no dia 30 de Outubro. Haverá uma segunda volta – já marcada para 20 de Novembro – entre Fernando Cabecinha, que obteve 42,45% dos votos, e Carlos Vasconcelos (vice do actual grão-mestre, Fernando Lima) que totalizou 37,11%.

Luís Parreirão, antigo ex-secretário de Estado das Obras Públicas dos governos Guterres, fica afastado da segunda volta, por ter conseguido apenas 19,3% dos votos.

As eleições para a sucessão de Fernando Lima tinham sido adiadas por causa da pandemia, que também suspendeu as reuniões habituais da maçonaria. Um regulamento com regras covid-19 – que eliminava alguns dos rituais maçónicos – chegou a ser apresentado, mas a maçonaria acabou por estar em confinamento, à semelhança de várias organizações, durante boa parte de 2020 e 2021.

O actual grão-mestre, Fernando Lima, exerce o cargo há dez anos, tendo sido pela primeira vez eleito em 2011. Está, assim, a concluir o seu terceiro mandato.