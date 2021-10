“Os sarauís esperavam mais de um secretário-geral da ONU português”

O Sara Ocidental e o conflito que opõe Marrocos à Frente Polisário, movimento de libertação reconhecido como representante dos sarauís pelas Nações Unidas, tem finalmente um novo enviado internacional. O experiente diplomata italiano Staffan de Mistura foi o nome aceite por ambas as partes e tomará posse no dia 1 de Novembro como enviado especial do secretário-geral, António Guterres. O ex-primeiro-ministro português tinha avançado antes com duas propostas, incluindo a de Luís Amado, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros português, que não foi considerado “idóneo”, diz o líder sarauí, Brahim Ghali.