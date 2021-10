Elegante e poderoso, este é um Chryseia exemplar

Duas décadas depois do início da sua produção, o Chryseia é já um dos vinhos icónicos do Douro contemporâneo e, talvez, aquele de maior projecção e reconhecimento internacional. Um vinho que logo com a segunda colheita (2001) saltou para as badaladas listas dos melhores do mundo – 19.º no top 100 Wine Spectator –, tendo a consagração chegado com o terceiro lugar atribuído pela mesma revista à colheita de 2011.