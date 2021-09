Sebastião Bugalho recusa convite do líder da bancada parlamentar do CDS para ser deputado

Sebastião Bugalho, um dos rostos do programa da TVI24 A Lei da Bolha, recusou o convite do líder da bancada parlamentar do CDS, Telmo Correia, para assumir o lugar de deputado, substituindo Ana Rita Bessa que renunciou ao mandato, alegando descontentamento com a direcção de Francisco Rodrigues dos Santos.

a abordagem do líder da bancada centrista não deixou de surpreender a actual direcção do CDS, que contesta a escolha. “Trata-se de uma escolha da anterior direcção, sendo certo que esta direcção nunca escolheria para deputado um senhor que tem tido um comportamento indecoroso e, não raro, insultuoso, para o partido, havendo, como há, muitas outras pessoas para ocupar esse lugar mais capacitadas e leais, como seria o líder da juventude Popular, Francisco Camacho”, declarou ao PÚBLICO o vice-presidente do CDS, Pedro Melo.

Convidado pela ex-presidente do CDS, Assunção Cristas, para integrar a lista de deputados a Lisboa em sexto lugar nas legislativas de 2019, Sebastião Bugalho confirmou esta quinta-feira ao PÚBLICO a sua indisponibilidade para ocupar o lugar no Parlamento, que se prendem com “circunstâncias políticas (do CDS)” e razões profissionais”.

Foi o líder da bancada parlamentar do CDS que esta semana tornou público que o ex-jornalista e actual comentador político iria assumir o lugar de deputado na próxima semana, uma vez que Ana Rita Bessa despede-se esta quinta-feira do Parlamento onde foi deputada na anterior legislatura e também nesta. O quinto lugar na lista pertence à médica e ex-deputada Isabel Galriça Neto, que recusou regressar ao Parlamento. Este domingo, Galriça Neto foi eleita para a Assembleia Municipal de Lisboa. É então que Telmo Correia convida o comentador político, que não é filiado no partido e é um crítico da actual direcção de Francisco Rodrigues dos Santos.

“O líder da bancada, Telmo Correia, contactou-me para me informar disso mesmo [renúncia de Ana Rita Bessa e Isabel Galriça Neto] e para aferir a minha disponibilidade. Passava a estar nas minhas mãos (…). Declarei-me honrado e não escondi o meu profundo respeito pelo Parlamento, pela história do CDS-PP e pelo seu grupo parlamentar”, escreveu Sebastião Bugalho numa resposta enviada esta quinta-feira ao PÚBLICO.

“Após 48 horas de reflexão, informei-o da minha indisponibilidade para assumir o lugar de deputado na Assembleia da República”, refere o ex-jornalista. “Reiterando o respeito que tenho pelos eleitores e pelo partido que me convidou a integrar as suas listas, noutras circunstâncias, com outra direcção, não tomarei posse na próxima semana. As circunstâncias políticas (do CDS) e profissionais (minhas) não só não são as mesmas que existiam ao tempo em que me foi feito o convite, como não se aparentam conciliáveis entre si”, explica na resposta.

Sebastião Bugalho revela que esta foi uma decisão difícil. “Para quem, como eu, não concebe função mais digna do que a de representante do povo, mas que é aquela que, neste cenário, julgo mais acertada. Adereço sentidamente as mensagens de incentivo de amigos e próximos ao longo destes dias. Não me esquecerei delas”.

João Diogo Moura é o número sete da lista de deputados. Presidente da comissão política concelhia do CDS Lisboa, João Diogo Moura foi eleito este domingo na lista de Carlos Moedas para a Câmara de Lisboa, devendo assumir responsabilidades como vereador na autarquia, pelo que também deverá renunciar ao mandato de deputado.