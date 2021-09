Tubarões avistados na Figueira da Foz são “mais curiosos do que agressivos”

No domingo, dia 12 de Setembro, três “pequenos” tubarões foram avistados na praia do Cabedelo, no concelho da Figueira da Foz, o que levou à interdição da prática balnear. Estes avistamentos tão a Norte não são comuns, mas também não são inéditos. Ao largo de Portugal nadam espécies que pouco têm de perigosas. Apenas carregam um nome, muitas vezes injustamente, mal-afamado.

O alerta foi dado por escolas de surf na Casa, uma praia adjacente não vigiada. “Por precaução”, o capitão do Porto e comandante local da Polícia Marítima da Figueira da Foz, João Lourenço, “deu indicações para que a praia do Cabedelo fosse interditada a banhos”, pode ler-se no comunicado publicado no site da Autoridade Marítima Nacional.

“Para o local foram activados os elementos do Projecto SeaWatch, pertencente à Autoridade Marítima Nacional, que monitorizaram a área, sem que tivesse sido avistado qualquer animal”, pode, ainda, ler-se no comunicado. A Autoridade Marítima desconhece qual a espécie de tubarões avistada, mas João Lourenço admite à Lusa que se possa tratar do tubarão-azul, “que é inofensivo”.

Nuno Queiroz, investigador do Centro de Investigação de Biodiversidade e Recursos Genéticos (CIBIO-InBIO), da Universidade do Porto, presume mesmo que os tubarões “pequenos” tenham sido tubarões azuis, a espécie mais comum nas águas portuguesas, principalmente nos últimos anos. Outro indício é o facto de “andaram em grupinho pequeno, próprio dos tubarões azuis”.

Apesar da má fama que os tubarões carregam, neste caso considera que não existe perigo para os banhistas. O especialista em grandes predadores refere que “os tubarões azuis são animais mais curiosos do que agressivos”. O investigador admite que possam ter existido ataques no mundo, “mas não é, de todo, comum”.

Para o investigador, é bastante comum a presença de tubarões azuis na costa portuguesa durante o ano todo por ser aqui que têm as crias. “Eles usam toda a costa este do oceano Atlântico como um berçário. No final da Primavera as fêmeas grávidas vêm para a costa africana e portuguesa e dão à luz”, refere o cientista. “O normal é andarem de um lado para o outro. O Atlântico é o habitat deles”, acrescenta.

Salienta, no entanto, “ser mais comum no Algarve e no Alentejo e não tanto a Norte”, como a Figueira da Foz. “Acima de Lisboa, por norma, costumam afastar-se da costa”, diz o investigador. E se não é incomum serem avistados no Sul, “no Norte, é bastante estranho”, revela Nuno Queiroz que menciona como causa deste fenómeno o facto de “a água nesta zona ser menos nítida, ser mais turva devido à quantidade de rios existentes”. Também o capitão João Lourenço declarou à Lusa “não ser recorrente, mas também não é inédito”.

A causa da aproximação da costa da Figueira da Foz é difícil de apurar, segundo reconhece o cientista Nuno Queiroz. “Durante os confinamentos houve um aumento do número de avistamentos, o que levou a crer que pudesse ser por existirem menos pessoas nas praias, menos movimento, menos ruído. Agora, é difícil saber.” No entanto, refere que “pode ter a ver com o aumento da nitidez da água. “

Já quanto à temperatura da água, que tende a aumentar devidos às alterações climáticas, poderá, no futuro, segundo o biólogo, precipitar e multiplicar este fenómeno. Como explica, esta espécie de tubarão tem tendência para procurar águas amenas. Se as águas do Sul se tornarem muito quentes, a probabilidade é nadarem para Norte, admite o cientista. E o certo é que o mar tem estado mais quente nos últimos dias na costa atlântica.

