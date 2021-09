Gonçalo Bárbara e Thais Ana venceram os 30 quilómetros do MIUS

Foram dois dias de competição intensa nas águas quentes do Sul da Madeira que servem de pilares ao objectivo de tornar o Madeira Island Ultra Swim (MIUS) numa prova de referência a nível europeu. Com cerca de 400 atletas portugueses e estrangeiros inscritos, a segunda edição da prova de natação em águas abertas teve como vencedores na principal categoria (30 quilómetros) Gonçalo Bárbara, em masculinos, e Thais Ana, em femininos.

Com 49,5 quilómetros distribuídos por cinco provas, o MIUS 2021 arrancou no sábado com a realização dos percursos de 30, cinco e um quilómetro, com excelentes condições – sol, ondulação fraca e água do mar a rondar os 25 graus.

Na “prova rainha” da competição, os ultra-nadadores realizaram um percurso non-stop passando pela Madalena do Mar, Ponta do Sol, Ribeira Brava, Fajã dos Padres, Câmara de Lobos e Ponta Gorda, com a chegada na baía do Funchal.

O mais rápido a percorrer os 30 quilómetros foi Gonçalo Bárbara, do Clube Natação de Rio Maior, com o tempo de 7h25m31s, seguido pelo búlgaro Dimitar Videnov (8h18m02s) e Yanick Vieira d'Oliveira (10h21m29s).

Na prova feminina, Thais Ana ligou a Calheta ao Funchal em 8h39m09s, seguida pela luso-brasileira Mayra Santos (9h07m02) e por Maria Olivares (9h29m43s).

Ainda no sábado, nas provas mais curtas e acessíveis, o mais rápido em masculinos nos cinco quilómetros foi Tiago Campos (1h00m0s). Hugo Ribeiro (1h04m09s) e Rafael Quintanilha (1h07m17s) ficaram nas posições seguintes.

Entre as senhoras, a primeira a ligar Porto Gorda ao Funchal foi Mafalda Rosa (1h04m09s), com Daniela Lopes a ficar no segundo lugar (1h17m57s) e Vânia Neves (1h24m05s) a ser terceira.

A prova mais concorrida, com mais de duzentos inscritos, teve o vale do Funchal como plano de fundo, com os nadadores a percorrem os mil metros que ligaram o complexo balnear da Barreirinha e o cais do Funchal.

O pódio em masculinos foi preenchido por dois madeirenses Rodrigo Rodrigues (17m49s) e Diogo Oliveira (17m53S), e João Carvalho (18m01s) da Associação de Natação do Minho, enquanto em feminino a vencedora foi Carolina Peixoto (18m56s), seguida por Joana Sousa (19m00s) e Silvana Silva (20m24s).

Para domingo, o último dia do MIUS 2021, ficaram reservadas as provas de 10 e 3,5 quilómetros. Com mais ondulação, na maior distância, entre Câmara de Lobos e o Funchal, os primeiros nos homens foram o nadador olímpico José Paulo Lopes (2h01m09s), Rafael Quintanilha (2h12m47s) e Nikko Price (2h33m35s). Nas mulheres as mais rápidas foram Angélica André (2h06m12s), Carolina Peixoto (2h48m11s) e Maria Fernandes (2h51m22s).

Finalmente, no percurso de 3,5 quilómetros, João Sousa (45m23s), Patrick Winkler (46m29s) e Pedro Rodrigues (48m59s) preencheram o pódio nos homens, sendo que Catarina Ganzeli (50m33s), Daniela Lopes (51m22s) e Joana Sousa (55m35s) foram as primeiras a fazerem o percurso entre o Ilhéu da Pontinha e o cais do Funchal.