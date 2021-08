Politécnico de Viana do Castelo vai distribuir 10 mil garrafas reutilizáveis

O projecto Refill H2O do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), que arranca no início do ano lectivo 2021-2022, vai distribuir dez mil garrafas reutilizáveis e criar nove estações de reabastecimento. A iniciativa “garrafa inteligente, com a forma de uma orca”, que tem como objectivo a redução de plásticos, engloba um investimento superior a 140 mil euros.

Coordenado pelo investigador do IPVC António Curado, o projecto pretende retirar, anualmente, mais de uma tonelada de garrafas de plástico de utilização única das seis escolas superiores do politécnico. A iniciativa vai ser divulgada junto das escolas secundárias e de outras instituições do distrito de Viana do Castelo.

O Refill H2O foi considerada “a melhor entre as 24 candidaturas ao programa Ambiente, Alterações Climáticas e Economia de Baixo Carbono, promovido pelo Ministério do Ambiente e da Acção Climática (MAAC)”. A iniciativa, com “duração de 18 meses e início no dia 15 de Setembro, tem financiamento de 140.349 euros para a redução do lixo marinho”.

“Já temos contrato assinado para a fabricação das garrafas reutilizáveis e das estações de reenchimento. Vamos produzir 10 mil garrafas e criar nove estações de reenchimento, oito fixas para instalar nas escolas e nas residências e uma móvel para fazer a divulgação do equipamento nas escolas secundárias e instituições da região que tenham interesse pelo projecto”, explica António Curado, citado numa nota enviada à Lusa.

As instalações do IPVC “são frequentadas anualmente por mais de 5 mil alunos das mais diferentes faixas etárias, nas quais são consumidas anualmente cerca de 51 mil garrafas de plástico de meio litro e 15 mil de 1,5 litros, sendo este consumo resultante da produção de 1215 quilómetros de resíduos plásticos”.

O IPVC conta com o parceiro New Water Product (NWP) que, após a conclusão da data de execução do projecto, é responsável por fazer a promoção da solução desenvolvida nas outras instituições de ensino superior. “Este parceiro está a desenvolver uma estação à medida do IPVC e dos nossos requisitos de utilização, do ponto de vista das características da água dispensada e da comunicação da estação de reenchimento com a nossa plataforma do Serviço de Acção Social (SAS)”, adianta o coordenador do Refill H2O.

O SAS do IPVC dispõe de “uma nova plataforma online que permitirá ao aluno/colaborador encher a garrafa usando um chip incorporado na máquina que comunica quer com a garrafa quer com o cartão da pessoa envolvida”. “Esse caderno de encargos de requisitos fomos nós que o desenhámos e o parceiro está a desenhar a estação com base nos nossos requisitos”, explica António Curado.

Com o arranque do ano lectivo, o IPVC vai instalar as estações nos locais escolhidos em cada escola e residência. A divulgação e as acções de sensibilização junto das escolas secundárias ficam a cargo da Área Alto Minho – Agência Regional de Energia e Ambiente do Alto Minho, que também promove o projecto.

A garrafa com a forma de uma orca será produzida posteriormente, uma vez que implica “custos de fabricação mais elevados por se tratar de um objecto de design, actualmente em fase de registo da patente”. O projecto foi desenvolvido por alunos do curso de mestrado em Design Integrado da Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG), sendo que a forma de orca “surgiu pelo facto de se tratar de um dos animais marinhos que mais sofre com a poluição dos oceanos, especialmente pelo excesso de plástico existente”.