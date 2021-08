Numa Beirute em colapso económico, Aboulteif encontrou esperança na nova comida libanesa

A crise que começou mais de um ano antes da explosão do porto já obrigara o chef libanês a fechar o seu restaurante de carnes importadas. Para se reerguer, decidiu reabrir com um menu preparado com ingredientes locais.

No Verão passado, quando uma explosão mortífera despedaçou o porto de Beirute, o restaurante de barbecue do chef Riad Aboulteif foi destruído. Ninguém ficou ferido. O Meats and Bread, no bairro da moda de Gemmayzeh, a menos de um quilómetro do local da explosão, sofreu prejuízos no valor de 75 mil euros. Foi uma das muitas lojas devastadas pela explosão de 4 de Agosto, que matou mais de 200 pessoas e causou uma destruição económica calculada em quase 4 mil milhões de euros, num país que tentava recuperar da pior crise financeira da sua história.