“Vão ser mortos ou detidos”: polícia do Haiti em luta armada contra suspeitos de assassinato do Presidente

As forças de segurança do Haiti estão, neste momento, numa luta armada com os suspeitos do assassinato do Presidente Jovenel Moise, morto esta quarta-feira na sua residência pessoal. Este homicídio representa um mergulho do país, já marcado pela pobreza e violência, no caos.

A polícia matou quatro dos “mercenários” e capturou outros dois suspeitos, avançou o director-geral da Polícia, Leon Charles, na televisão, esta quinta-feira. O responsável acrescentou que a polícia não irá parar até a situação estar resolvida.

“Bloqueámos [os suspeitos] enquanto eles tentavam fugir da cena do crime”, explicou Leon Charles. “Desde aí, estamos a lutar contra eles. Vão ser mortos ou detidos”.

A primeira-dama, Martin Moïse, ficou gravemente ferida na sequência do ataque que vitimou o Presidente do Hati.

Em declarações a uma rádio local, o primeiro-ministro interino, Claude Joseph, disse que o ataque foi levado a acabo por um “comando armado” que incluía estrangeiros.

Descrevendo o homicídio como um “acto odioso, desumano e bárbaro”, Claude Joseph apelou à calma da população e afirmou que a segurança do país está garantida e que foram tomadas todas as medidas para assegurar a “continuidade do Estado”.