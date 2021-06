Estão entregues as primeiras casas do novo Bairro da Cruz Vermelha, em Lisboa

Faltam ainda fazer as ligações de água, luz e gás, mas as primeiras cinco famílias, hoje ainda moradoras no Bairro da Cruz Vermelha, vão poder mudar-se já no próximo mês. Entre o chegar a uma nova casa e deixar as paredes enegrecidas construídas pelas próprias mãos, o sentimento é contraditório. Depois das 110 famílias realojadas, o bairro irá abaixo.