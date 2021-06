Fim-de-semana de calor. Temperaturas passam os 30 graus em algumas zonas do país

IPMA prevê uma subida da temperatura para este sábado e domingo, principalmente no sul e interior do país. No domingo, alguns distritos como Portalegre, Setúbal, Santarém, Castelo Branco, Beja e Évora ultrapassarão a marca dos 30 graus Celsius.

O fim-de-semana chegou e traz consigo uma subida das temperaturas, principalmente no sul e interior do país. Para este sábado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê temperaturas acima dos 30 graus em algumas partes do país, entre estas Beja (30º), Évora (31ºC) e Castelo Branco (30ºC). Noutros distritos, as temperaturas estarão muito próximas desse valor: Portalegre e Santarém chegarão aos 29ºC, Setúbal, Viseu, Bragança e Braga aos 28ºC.

Lisboa e Coimbra terão 26ºC de máxima, enquanto os termómetros no Porto se ficam pelos 22ºC e Leiria pelos 23ºC. A sul, Sines e Sagres terão 22ºC de temperatura máxima e Faro 25ºC.

Apesar do bom tempo, o IPMA prevê, para este sábado, céu pouco nublado ou limpo, com períodos de maior nebulosidade no interior e sotavento algarvio, com possibilidade de aguaceiros e trovoada.

Para a região Norte e Centro, prevê-se céu pouco nublado ou limpo, com períodos de maior nebulosidade no litoral Centro durante a manhã e no interior, em especial durante a tarde, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada. Está também prevista uma pequena subida de temperatura em relação aos dias anterior, em especial da temperatura mínima.

Para a região sul as previsões são semelhantes: céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no interior e sotavento algarvio, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada. Está também prevista uma pequena subida da temperatura mínima.

Os termómetros subirão ainda mais neste domingo, altura em que alguns distritos, como Portalegre, Setúbal e Santarém (30ºC), Castelo Branco (31ºC), Beja (32ºC) e Évora (33ºC) ultrapassarão a marca dos 30 graus Celsius. Bragança, Vila Real e Braga podem chegar aos 29ºC de máxima, Faro aos 28ºC, Lisboa e Viseu aos 27ºC, enquanto Porto e Aveiro se ficam pelos 21ºC. Mais a sul, Sines poderá chegar aos 23ºC e Sagres aos 24ºC.

Para domingo, o IPMA prevê céu limpo, com nebulosidade no Norte e Centro durante a manhã no litoral e durante a tarde no interior, com possibilidade de aguaceiros dispersos.