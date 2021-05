Governo aprova solução para “grave situação de degradação” de bairros em Lisboa e Setúbal

O Governo aprovou esta quinta-feira uma resolução para regularizar a “grave situação de degradação social e urbanística” nos bairros das extintas cooperativas de habitação económica em Lisboa e em Setúbal, através da articulação entre administração central e câmaras municipais.

Os bairros a intervir são os locais de implantação das construções promovidas pelas extintas cooperativas de habitação económica Bairro Horizonte, Portugal Novo e Liberdade, bem como pela Associação de Moradores Lisboa Nova, informou o executivo, em comunicado, no âmbito da aprovação da resolução em Conselho de Ministros.

O diploma aprovado “permite, através da articulação entre administração central e as câmaras municipais de Lisboa e Setúbal, promover a regularização da grave situação de degradação social e urbanística existente” nestes bairros, referiu o Governo.

A decisão de intervir nestes bairros “concorre para o compromisso do Programa do XXII Governo Constitucional de tornar o território mais coeso e inclusivo e de garantir o acesso a uma habitação condigna”, em que foi apresentada “uma meta muita clara: erradicar todas as carências habitacionais até ao 50.º aniversário do 25 de Abril, em 2024”, lê-se na nota.

Após a aprovação desta resolução em Conselho de Ministros, a vereadora da Habitação e Desenvolvimento Local da Câmara de Lisboa, Paula Marques, disse que o passo tomado pelo Governo é “fundamental na luta conjunta pelo direito à habitação”, com a regularização dos bairros ex-SAAL, Serviço de Apoio Ambulatório Local, que foi instituído em 1974, para responder à grave crise habitacional em Portugal.

“É uma das mais antigas batalhas do pelouro da Habitação e Desenvolvimento Local da Câmara Municipal de Lisboa: a regularização dos bairros ex-SAAL (Portugal Novo, Bairro Horizonte e as Cooperativas do Beato, Rua João Nascimento Costa e Carlos Botelho)”, afirmou a autarca, numa declaração escrita enviada à agência Lusa.

Paula Marques explicou que o município já começou a trabalhar na regularização destes bairros com os moradores, num “caminho conjunto, que se vê reforçado com a decisão anunciada esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, de uma articulação entre administração central e autarquia”.

“Saúdo o papel fundamental da secretária de Estado da Habitação, Marina Gonçalves, para este importante compromisso, sem o qual não se podia avançar na procura das soluções necessárias”, referiu ainda a vereadora da Habitação.

A Câmara de Lisboa vai continuar assim com o processo, em conjunto com os moradores e as suas entidades representativas, as juntas de freguesia do Areeiro, do Beato e da Penha de França, e outras entidades de base local, acrescentou a autarca.

“Vislumbra-se finalmente a possibilidade de resolver um problema de décadas: regularização urbanística e cadastral, procedendo também ao levantamento das situações socioeconómicas destas populações”, considerou Paula Marques.

No Programa do XXII Governo Constitucional é assumido o compromisso de “dar continuidade à política pública de habitação”, inclusive de garantir uma habitação condigna às pessoas com menos rendimentos.