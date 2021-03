Água na Península Ibérica: “Estamos a utilizar os recursos quase no limite”

As projecções mais ou menos pessimistas para a disponibilidade de água na Península Ibérica nas próximas décadas, influenciada pelas alterações climáticas, não deixam muita margem para dúvidas à ANP/WWF: “O futuro é sombrio”, escreve-se, no relatório Impacto das Alterações Climáticas na Península Ibérica - Menos chuva e mais incerteza para os rios ibéricos, divulgado esta segunda-feira, Dia Mundial da Água. Mas há caminhos a percorrer para tornar os impactos previstos menos duros, a começar por uma gestão transfronteiriça mais eficiente e passando por um uso muito mais racional deste recurso.

Os avisos sobre a forma como a Península Ibérica será afectada pelas alterações climáticas têm-se repetido e não variam muito. Embora não seja fácil estabelecer projecções para os padrões de chuva, o facto é que tem havido “uma tendência de redução [...], sobretudo no Sul”, refere-se no relatório, e quanto ao resto parece não haver dúvidas: esperam-nos secas e ondas de calor mais prolongadas e frequentes, e um aumento generalizado da temperatura. Tudo isto levará a uma “redução da disponibilidade de água”, ainda mais acentuada do que aquela que já vimos sentindo, seja ou não por influência das alterações climáticas. Mudar em alguns aspectos é essencial.

“A questão de fundo é uma mudança de paradigma que tem que ver com a gestão do risco. Estamos a utilizar os recursos quase no limite e sempre que chove um bocadinho menos - e não precisa de ser por causa das alterações climáticas, porque sempre tivemos períodos de seca -, temos um problema. É preciso perceber que para gerir determinada água, só podemos usar 50% dela, porque se estivermos sempre a usar 90% estaremos sempre com um problema”, diz Afonso do Ó, co-autor do relatório e responsável pela área da Água na ANP/WWF.

E, sim, fechar a torneira enquanto se lava os dentes é um bom princípio e que deve ser mantido, mas o problema não se resolve por aí. “Como a agricultura representa cerca de 80% do consumo da água, sempre que falamos em números gordos, vamos parar aí e à questão da agricultura intensiva. Não há problema que tenhamos abacates no Algarve, se eles se dão lá bem, o que é preciso é saber que água estamos a usar para os ter”, diz Afonso do Ó.

Gerir é, assim, a palavra-chave na forma como nos relacionamos com a água que atravessa a Península Ibérica, e em diferentes níveis. Na agricultura, uma melhor gestão pode ser influenciada pelos custos associados à utilização da água, defende a ANP/WWF, que inclui, entre as seis medidas cuja aplicação é urgente, a definição de uma política de preços associada ao princípio do “poluidor pagador”. “Por exemplo, as autoridades espanholas devem estabelecer uma tarifa para o uso da água do subsolo, para parar com a exploração excessiva dos aquíferos como o do alto Guadiana ou Doñana, e as autoridades portuguesas devem fazer o mesmo para os aquíferos da costa sul do Algarve. Ambas devem estabelecer tarifas de água progressivas de acordo com os volumes de água utilizados para irrigação na maior parte dos distritos das bacias hidrográficas”, escreve-se no relatório.

Afonso do Ó reforça: “Não estamos a pensar economicamente tão bem como devíamos, não estamos a fazer as contas certas. A água está lá e pensa-se que se pode explorar o abacatal, etc. Só que de cada vez que há seca é o Estado que vai pagar indemnizações pelas percas que os agricultores tiveram e por aí fora. Há milhões de euros ligados ao risco. Com este princípio, do poluidor pagador e do utilizador pagador, haveria melhor gestão e mais resistência a fazer estes investimentos logo de caras. Uma actividade como esta, que utiliza um bem público como é a água devia pagar desta forma”, defende.

As medidas propostas para minorar as consequências da escassez da água prevista para as próximas décadas passam também por apoiar uma cultura de poupança de água, apoiar tecnologias que permitam o acesso a múltiplas fontes deste bem (como a dessalinização), reduzir e limitar a procura dos recursos disponíveis e incluir, nos planos de gestão das bacias hidrográficas, as eventuais consequências de eventos extremos. Tudo sob a alçada de uma “melhor gestão transfronteiriça dos recursos de água doce partilhados” entre Portugal e Espanha, o que inclui uma revisão de Convenção de Albufeira.

Sobre este último ponto, Afonso do Ó admite o “cepticismo” da associação, face à demora em pôr sequer em prática pontos previstos no documento original. “Coisas tão simples como ter um secretariado técnico permanente, como acontece com os rios Reno ou Danúbio. A gestão da convenção continua a ser um assunto diplomático, sob a alçada do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o que nos remete para o que parece ser uma certa desconfiança entre os dois países. Estamos sempre nesta questão diplomática sem entrar na questão técnica permanente”, diz.

Mas dar esse salto é essencial, defende: “Pomos muito a tónica no facto de termos de gerir estes recursos partilhados com os nossos vizinhos, porque a água não tem fronteiras e a sua gestão devia tornar-se uma coisa mais operacional e menos diplomática e escondida dos cidadãos.”

Se assim não for, a escassez deste recurso essencial - e da sua riqueza de biodiversidade, já muito ameaçada -, poderá levar à repetição de situações como as que aconteceram em Barcelona, em 2007, ou na Cidade do Cabo, na África do Sul (também com clima mediterrânico). “Não é futurismo, já aconteceu. Barcelona teve de ser abastecida por barcos-tanque, porque já não havia água nas barragens, e a Cidade do Cabo ficou com o sistema de abastecimento no limite. É a isto que vamos estar sujeitos. A ter de fechar a torneira”, diz.