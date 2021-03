Ordem coordena vacinação de mais de 4 mil médicos que estão fora do SNS

Vacinação de médicos do privado e do sector social começou no Porto. Enfermeiros e farmacêuticos também vão ser vacinados.

A Ordem dos Médicos (OM) está a coordenar a vacinação contra a covid-19 de cerca de 4200 profissionais que trabalham em consultórios e clínicas privadas ou do sector social e que por isso não tinham sido identificados nem convocados nesta primeira fase da operação. A vacinação arrancou no fim-de-semana passada no pólo do Porto do Hospital das Forças Armadas, com a vacinação de 626 médicos com 65 ou mais anos, continuou durante esta semana no Algarve e e em Lisboa, e vai prosseguir na região Centro.

O bastonário da OM, Miguel Guimarães, adianta que o processo foi combinado com o novo coordenador da task-force para a vacinação, que aceitou que fosse a ordem a coordenar este processo. “A task-force estava a ter alguma dificuldade em identificar médicos que estão fora do Serviço Nacional de Saúde e dos grandes hospitais privados”, explica Miguel Guimarães, lembrando que muitos destes profissionais “não têm médico de família”.

Há duas semanas, a OM lançou uma petição pela “vacinação imediata de todos os médicos” que conseguiu recolher cerca de dez mil assinaturas. Os médicos foram divididos em dois grupos, os que têm 65 ou mais anos, e que estão a ser vacinados com doses da vacina da Pfizer-BioNtech, e os que têm menos de 65 anos, que serão inoculados com a vacina da AstraZeneca-Universidade de Oxford. Este é um processo “complexo em que o planeamento e a organização têm que ser exemplares”, frisa o bastonário.

Entretanto, a ordem já está a preparar uma segunda lista de médicos que não responderam ao primeiro levantamento. Depois do Porto, a vacinação arrancou na terça-feira no Algarve, iniciou-se na quarta-feira em Lisboa, onde o processo deverá ser mais demorado, seguindo-se depois os médicos da região Centro.

A Ordem dos Enfermeiros está também a apoiar a task-force no processo de vacinação. Durante este mês vão ser vacinados cerca de dez mil enfermeiros, alguns dos quais estudantes que estão integrados no Serviço Nacional de Saúde, como explicou à TSF a bastonária Ana Rita Cavaco.

Cerca de oito mil farmacêuticos vão igualmente começar a ser vacinados na segunda-feira, adiantou a task-force, que pediu a colaboração da Ordem dos Farmacêuticos (OF) na identificação dos profissionais que querem integrar a primeira fase da operação. A OF recenseou os farmacêuticos directamente envolvidos na prestação de cuidados, que trabalham no sector privado e social , nomeadamente farmacêuticos comunitários, hospitalares, analistas clínicos, dos cuidados de saúde primários e continuados.