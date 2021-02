Compram bilhetes para os Açores para fazer teste grátis à covid-19. Governo quer reembolso de quem cancelou viagem

O Governo dos Açores anunciou esta quarta-feira que vai cruzar dados para apurar se os passageiros que solicitam teste gratuito de despiste ao novo coronavírus efectivamente viajam para a região. O anúncio foi feito na sequência de suspeitas de recurso abusivo aos testes.

“Tendo surgido algumas denúncias nos últimos dias sobre esta situação, o que o Governo fez foi solicitar às companhias aéreas a listagem dos passageiros embarcados para a região nos últimos tempos, para poder comparar com as listagens que os laboratórios enviam mensalmente para a Direcção Regional da Saúde. Mediante essa comparação, quem for apanhado nesta circunstância terá de pagar. A factura será remetida a quem prevaricou”, adiantou, em declarações à Lusa, fonte oficial da Secretaria Regional da Saúde dos Açores.

A Lusa tentou obter mais informações sobre esta situação, mas o secretário regional da Saúde não se mostrou disponível para prestar declarações.

Em Julho de 2020, o Governo Regional dos Açores criou convenções com laboratórios privados e do sector social no continente português, para permitir que os passageiros que viagem para a região possam fazer testes RT-PCR de despiste do SARS-CoV-2, que provoca a doença covid-19, antes de embarcarem, de forma gratuita.

Desde 20 de Novembro de 2020 que é mesmo obrigatória a apresentação de um comprovativo de teste com resultado negativo, realizado nas 72 horas anteriores, para viajar para os Açores.

Os passageiros têm apenas de apresentar o comprovativo da reserva, o comprovativo do pagamento da viagem para a região e um documento de identificação pessoal (bilhete de identidade, cartão do cidadão ou passaporte) junto de um dos laboratórios convencionados, sendo o executivo açoriano a assegurar o custo dos testes.

A rádio TSF denunciou também esta quarta-feira que várias pessoas terão simulado viajar para os Açores, apenas para conseguirem realizar um teste à covid-19 de forma gratuita.