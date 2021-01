Ana Gomes não fechou a campanha, mas quer escolas encerradas

A candidata chegou a admitir cancelar campanha nas ruas, mas volta à estrada nesta quarta-feira, apesar de estar “muito preocupada” com a evolução da pandemia.

Cerca de três dezenas de jornalistas e apoiantes de Ana Gomes aguardavam, na manhã desta terça-feira, a chegada da candidata para a primeira acção de campanha do dia quando uma mulher se dirigiu ao grupo. “Os senhores não estão a cumprir as regras. Os senhores não podem estar todos ao molho. Cumpram as regras, respeitem os outros.”