ReportEU: futuros jornalistas vão trabalhar em seis reportagens sobre a Europa

Casas amigas do ambiente, a ascensão da extrema-direita europeia, a saúde mental e o longo caminho até à acessibilidade são alguns dos temas escolhidos para a primeira edição do ReportEU, que também vai incluir trabalhos de jovens estudantes de jornalismo sobre os 35 anos de Portugal na União Europeia (UE) e uma reportagem multimédia sobre as diferentes percepções do que é pertencer a um dos Estados-membros.

A iniciativa é promovida pela Representação da Comissão Europeia em Portugal que assim pretende “fomentar o debate e acção para um aumento da literacia mediática” em temas europeus.​ Arranca com seis trabalhos, escolhidos entre 23 candidaturas de estudantes de várias licenciaturas e mestrados em comunicação social no país.

Até Abril de 2021, 18 estudantes e seis professores-coordenadores de cinco entidades de ensino superior (de Lisboa, Coimbra, Viseu e Setúbal) vão trabalhar nas diferentes reportagens sobre temas europeus, com a mentoria de jornalistas. No final, serão escolhidos três trabalhos, que deverão ser publicados nos media parceiros do projecto: PÚBLICO, Renascença e TVI.

Foto Na primeira edição do ReportEu, foram escolhidas seis reportagens. Unsplash

Os critérios de avaliação incluem a originalidade do ângulo e o formato, a actualidade dos conteúdos, a qualidade da execução e a diversidade das questões abordadas, que deverão incluir pelo menos três Estados-membros da UE.

O objectivo é que a experiência prática durante o percurso formativo permita aos estudantes “treinar o que é desenvolver uma reportagem jornalística, com acesso a mentoria de profissionais, e entender melhor como funciona a União Europeia e que recursos disponibiliza para os jornalistas e cidadãos”, escreve a organização, em comunicado enviado ao P3.

​As 17 candidaturas que não foram seleccionadas serão convidadas a desenvolver as reportagens com o apoio dos Repórteres em Construção (REC), parceiro do projecto.