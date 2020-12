O Douro Património Mundial é celebrado em exposição com 324 fotografias

O Museu do Douro, no Peso da Régua, assinala esta segunda-feira, dia 14 de Dezembro, o 19.º aniversário da elevação do Alto Douro Vinhateiro a Património Mundial da UNESCO com a inauguração de uma exposição de 324 fotografias de Rui Pires que leva à descoberta das gentes, património e paisagens deste território.

A mostra tem um núcleo de 40 fotografias de Rui Pires, impressas sobre tela, inseridas na colecção do Museu do Douro, patente na sala de exposições temporárias, mas, num ano marcado pela pandemia de covid-19, estende-se também ao ar livre, ao jardim e ao cais fluvial da Régua, através de imagens colocadas em estruturas retroiluminadas.

A exposição contempla um total de 324 fotografias e está separada por três temas: pessoas, património construído e paisagem. A colecção foi oferecida ao Museu do Douro pelo próprio artista.

A mostra resulta de um trabalho "exaustivo” do fotógrafo, que em 2006 começou a fazer um levantamento paisagístico do Alto Douro Vinhateiro, tendo optado por fotografar com câmaras de grande formato e chapas de diapositivo de cor, de forma a evidenciar a máxima qualidade das texturas e cores da paisagem duriense.

O museu associa-se ainda à data com a entrega dos prémios do concurso internacional de fotografia Douro Património Contemporâneo - Memória com Futuro. Concorreram cerca de três dezenas de fotógrafos e o primeiro prémio foi atribuído a António Jaime Abrunhosa, com o conjunto "Paisagens", o segundo prémio a João Galamba, com o conjunto "Linhas do Douro", e o terceiro prémio a Alexandra Guedes, com o conjunto "As 4 estações no Douro". O júri decidiu ainda atribuir uma menção honrosa a António Jaime Abrunhosa, com o conjunto "Trabalhos".