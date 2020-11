Há música de um português nos ouvidos dos jogadores do novo World of Warcraft

O compositor português Pedro Macedo Camacho foi um dos músicos que escreveu a banda sonora para o mais recente jogo da saga World of Warcraft. Shadowlands, lançado esta terça-feira, 24 de Novembro, é a oitava expansão do videojogo internacional World of Warcraft, criado em 2004 pela empresa empresa norte-americana Blizzard Entertainment. Da equipa de músicos que compôs a música original faz parte, pela primeira vez, um compositor português.

“Quase toda a gente vai dizer que é impossível concretizar sonhos, mas às vezes é possível”, afirmou o compositor madeirense à agência Lusa.

Foto Pedro Macedo Camacho é compositor e natural da Madeira. Homem de Gouveia/LUSA

Pedro Macedo Camacho, 41 anos, contou que sempre quis participar na banda sonora do World of Warcraft, até porque cada jogo que a Blizard Entertainment lança, e que é jogado por milhões de utilizadores, implica um nível de produção “de filme de Hollywood”.

O músico disse ter ficado surpreendido quando recebeu um convite, há um ano, para participar na equipa de composição, anos depois de ter tentado colaborar com a empresa, sem receber respostas positivas.

Pelo caminho, Pedro Macedo Camacho foi fazendo o seu percurso na música, compondo tanto para concerto como para publicidade e outros videojogos. “Eu não faço distinção entre cinema, publicidade, música para jogos. Eu acho que há dois tipos de música, boa e má, e eu tento fazer boa música. Acho que escrevo para um videojogo com igual seriedade e dedicação tal como escreveria para uma peça clássica”, disse.

Pedro Macedo Camacho nasceu e vive no Funchal, na Madeira, começou a estudar música aos 16 anos, passou pelo Conservatório de Música de Lisboa e pela Berklee College of Music, nos Estados Unidos, e iniciou a carreira no mundo dos videojogos em 2006.

Do trabalho de composição, Pedro Macedo Camacho destaca o Te Deum que a Orquestra Clássica da Madeira estreou em Dezembro no ano passado. Em 2012 escreveu Requiem a Inês de Castro, encomendado no âmbito das comemorações dos 650 anos da trasladação do corpo de Inês de Castro para o Mosteiro de Alcobaça.

Na área dos videojogos, Pedro Macedo Camacho escreveu ainda música para Civilization 5, Witcher 3 e para o projecto Star Citizen, no qual está ainda envolvido.