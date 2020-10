PS quer acabar com venda de carros movidos exclusivamente a combustíveis fósseis em 2035

A proposta socialista para a Lei de Bases do Clima prevê que os veículos ligeiros movidos exclusivamente a combustíveis fósseis deixem de poder ser comercializados em Portugal a partir de 2035. Este é um dos pontos do projecto de lei do PS, que se junta a outros documentos sobre o mesmo tema já desenhados por outras forças partidárias, mas cuja discussão não deverá acontecer antes do próximo ano. Há metas e prazos e nem todos são rápidos: os socialistas querem que o país tenha uma Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas, mas apontam a sua elaboração para 1 de Janeiro de 2029 e a entrada em vigor apenas dois anos depois desse prazo.

