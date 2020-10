Vacina da meningite B já é dada nos centros de saúde. HPV para rapazes arranca com nascidos no início de 2009

A vacina da meningite B já começou a ser dada nos centros de saúde a todas as crianças nascidas a partir de Janeiro de 2019. Até agora, esta vacina (que é administrada aos dois, quatro e 12 meses de idade) apenas era gratuita para grupos de risco e as famílias tinham que gastar 285 euros, no total, pelas três doses quando as adquiriam nas farmácias. O novo Programa Nacional de Vacinação (PNV), que esta quinta-feira entrou em vigor, não contempla o direito a reembolso para as que já se vacinaram.

As crianças podem completar o esquema vacinal até aos quatro anos, mas a vacinação deve ser feita “o mais precocemente possível, uma vez que a maior incidência da doença se verifica nos primeiros meses de idade e até aos dois anos de vida”, sublinha Teresa Fernandes, a responsável pela Direcção dos Serviços de Prevenção da Doença e Promoção da Saúde da Direcção-Geral da Saúde.

O ideal é que a vacinação seja marcada antecipadamente por telefone ou email, para evitar que seja necessário aguardar algum tempo nos centros de saúde, que estão condicionados por causa da epidemia de covid-19, mas “as pessoas podem deslocar-se espontaneamente os centros de saúde”, explica Teresa Fernandes, frisando que não há que ter qualquer tipo de receio, porque “os circuitos covid e não covid são separados”.

A vacinação gratuita da meningite B está disponível para todas as crianças nascidas em 2019, porque estas serão repescadas e o esquema vacinal poderá ser completado no caso de já terem iniciado a imunização. Este é actualmente o subtipo mais comum nos casos de doença meningocócica invasiva em Portugal, que raramente provoca mortes mas pode deixar sequelas graves.

Atendendo ao contexto da pandemia de covid-19, os serviços de saúde vão dar prioridade à vacina da meningite B, dado que a maior incidência da doença ocorre nos dois primeiros anos de vida. Mas a vacinação contra infecções por vírus do papiloma humano (HPV) para os rapazes também vai arrancar, como foi anunciado, ainda que se vá aplicar inicialmente aos nascidos a partir de Janeiro de 2019 e ser efectuada por convocatória pelos centros de saúde.

Esta vacina vai ser administrada em duas doses, com um intervalo de seis meses, como acontece com a que é dada às raparigas para prevenir o cancro do colo do útero. Nos rapazes, o objectivo é prevenir carcinomas orais e lesões ano-genitais.

Devido à escassez da vacina a nível internacional, vai abranger primeiro os rapazes nascidos no primeiro semestre de 2009, devendo os que nasceram no segundo semestre de 2009 e em 2010 aguardar até ao próximo ano, sem problemas. “O risco de infecção por HPV não é imediato. O pico da transmissão acontece após o início da vida sexual”, justifica Teresa Fernandes.

Por último, a vacina contra o rotavírus, o principal causador de gastroenterites agudas em crianças, também passa a integrar o novo Programa Nacional de Vacinação, mas vai ser dada apenas a grupos de risco, cuja definição “ainda está a ser afinada”, especifica a responsável da DGS. Neste caso, a vacinação apenas arrancará a partir do próximo mês de Dezembro em data a definir.

O PNV completa 55 anos no domingo e funciona ininterruptamente desde o seu lançamento.