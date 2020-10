Residências universitárias: só 64 das 780 camas anunciadas pelo Governo são novas

Das 780 camas que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) garante terem reforçado a oferta de alojamento para os alunos do ensino superior, só 64 são efectivamente novas. Isto é, apenas 8% do valor anunciado – que correspondia já a menos de um terço da promessa inicial do Plano Nacional de Alojamento do Ensino Superior (PNAES). Os restantes lugares contabilizados dizem respeito a espaços que existiam e foram sujeitos a obras ou a novos equipamentos que já estavam a ser usados no ano lectivo passado.

