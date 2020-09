Ministério Público quer ex-amante de Rosa Grilo em prisão preventiva por perigo de fuga

O Ministério Público (MP) avançou com um pedido de prisão preventiva para António Joaquim, o ex-amante de Rosa Grilo que viu o Tribunal da Relação de Lisboa condená-lo a 25 anos de prisão, revertendo a decisão de absolvição da primeira instância, pelo homicídio do triatleta Luís Grilo. A razão? O Ministério Público alega que há perigo de fuga até que a decisão da Relação transite em julgado no Supremo Tribunal de Justiça, para onde a defesa vai recorrer da condenação, segundo avançou a TVI e confirmou ao PÚBLICO fonte judicial.

Num primeiro julgamento, António Joaquim foi ilibado do envolvimento do crime de Luís Grilo — o Tribunal de Loures alegou falta de provas, mas o Tribunal da Relação reverteu a decisão. O ex-amante de Rosa Grilo foi, por isso, condenado a 24 anos de prisão pelo homicídio de Luís Grilo, um ano e dez meses por profanação de cadáver e dois anos por posse de arma proibida, o que resultou numa pena única de 25 anos — o máximo permitido pela lei portuguesa.

Os juízes do Tribunal da Relação concluíram que “a demonstração de que a arguida Rosa Grilo comparticipou naqueles crimes, em conjugação com os elementos de prova disponíveis, apreciados e avaliados segundo as regras da experiência comum, conduz necessariamente à conclusão de que o tribunal recorrido errou na avaliação das aludidas provas e no raciocínio que levou a cabo” ao absolver António Joaquim.

Depois de ser conhecida a decisão da Relação, no dia 9 de Setembro, o Conselho dos Oficiais de Justiça decidiu suspender preventivamente António Joaquim de funções de oficial de justiça.