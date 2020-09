O que levou os juízes da Relação a aplicar a pena máxima ao amante de Rosa Grilo?

Os juízes desembargadores do Tribunal da Relação reverteram a decisão da primeira instância que absolvia António Joaquim do homicídio do triatleta Luís Grilo e condenaram-no a 25 anos de prisão, dando provimento ao recurso do Ministério Público (MP) que apelava que fosse aceite uma condenação fundamentada em “presunções judiciais”.

