Pedro Pinto prepara candidatura alternativa à liderança da bancada do PSD

O deputado Pedro Pinto está a preparar uma candidatura à liderança da bancada parlamentar do PSD e que desafia a lista do candidato apoiado por Rui Rio, Adão Silva. As eleições estão marcadas para dia 17 e as candidaturas podem ser apresentadas até dois dias antes, ou seja, até à próxima terça-feira.

O ex-vice-presidente de Pedro Passos Coelho confirmou à RTP que iniciou contactos no sentido de avançar com uma candidatura e acrescentou que já informou Rui Rio sobre o assunto. Rio tem acumulado a liderança da bancada e a do PSD, tendo prometido deixar a presidência do grupo parlamentar após o congresso de Fevereiro e a conclusão de uma reestruturação interna. Ao que o PÚBLICO apurou, Pedro Pinto tem estado a fazer contactos junto dos deputados para elaborar uma lista para a direcção da bancada.

O ex-líder da distrital de Lisboa é crítico da liderança de Rui Rio, apoiou Luís Montenegro nas eleições directas de Janeiro e foi um dos deputados que votou contra o fim dos debates quinzenais ao arrepio da orientação da direcção da bancada.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Adão Silva, que é o actual primeiro vice-presidente da bancada, assumiu na segunda-feira que mantém a candidatura e a equipa que apresentou em Março deste ano, altura em que estiveram marcadas as eleições para o grupo parlamentar mas que acabaram por ser adiadas por causa da pandemia.

O grupo parlamentar do PSD não reúne desde Fevereiro, o que está a gerar algum descontentamento. A falta de discussão interna foi, aliás, o argumento usado pelos deputados que votaram contra o fim dos debates quinzenais, em Julho passado, e para justificar o seu sentido de voto. Esses sete sociais-democratas consideram que não violaram a disciplina de voto já que não houve uma reunião da bancada para discutir o assunto conforme determina o regulamento interno.