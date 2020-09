Oceanário de Lisboa lança entradas a 5 euros para menores de 25 anos

Depois de uma promoção estival com bilhetes a 15 euros para os visitantes dos 6 aos 64, o Oceanário de Lisboa anunciou nova campanha de visitas: agora, todos os que tiverem menos de 25 anos só pagam cinco euros.

A promoção está em vigor nos meses de Setembro e Outubro e dá direito a visitar “todas as exposições patentes no Oceanário de Lisboa”.

“No Oceanário vão poder viver o oceano, “mergulhar” no fundo do mar, sentir o seu pulsar e a importância de algo maior – a conservação do oceano”, sublinha aquela entidade em comunicado.

A promoção, indicam, não “acumula com outras campanhas ou promoções”.

Os preços de tabela do Oceanário são: entrada grátis até aos 3 anos, 10 euros dos 4 aos 12 anos, 19 euros dos 13 aos 64 anos, 13 euros para maiores de 65. O bilhete família (2 adultos, 2 crianças) custa 47 euros. Mas tem havido várias promoções: consulte o site ou Facebook do Oceanário de Lisboa para actualizações e outras informações.