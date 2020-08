Os insultos do secretário de Estado João Galamba

Numa entrevista ao Expresso em Dezembro de 2017, o secretário de Estado da Energia João Galamba admitiu que gostava de “malhar, desmontar e combater argumentos” com os quais discordava, mas recusava ser “um trauliteiro” porque “um trauliteiro é alguém que dá pancada por dar pancada”, enquanto ele procurava “fundamentar sempre” as suas opiniões. E, no entanto, foi este mesmo João Galamba quem na semana passada classificou uma entrevista à SIC Notícias de Clemente Pedro Nunes, engenheiro químico, especialista em energia e professor jubilado do Instituto Superior Técnico, deste modo: “É um aldrabão e um mentiroso do pior. Não há outra forma de descrever esse cavalheiro. Chama-se Clemente Pedro Nunes e é um aldrabão encartado.”

