Cerca de 1500 quilos de cortiça apreendidos em operação da GNR

Nove homens foram detidos e uma mulher foi constituída arguida no âmbito de uma operação do Comando Territorial de Santarém da GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Coruche, pelo furto de cortiça e máquinas agrícolas nos distritos de Santarém, Évora e Setúbal.

Os detidos têm entre os 30 e os 51 anos e a GNR conseguiu apreender cerca de 1500 quilos de cortiça, 550 euros em numerário, 589 cartuchos e munições de vários calibres.

Entre o material apreendido estão também 18 machados para extracção de cortiça, quatro armas de fogo, três pistolas de alarme, uma delas transformada, oito veículos automóveis, um tractor agrícola, nove telemóveis, seis tesouras para corte de ferro, uma balança para pesagem de cortiça e diverso material informático, bem como várias ferramentas manuais e utensílios para realização dos furtos de cortiça.

Esta investigação durou um ano e foi possível apurar que os suspeitos usavam os furtos de cortiça e de máquinas agrícolas como modo de vida, causando grandes danos para os produtores agrícolas.

Foram cumpridos 24 mandados, dos quais nove mandados de detenção, 12 de buscas em residências e armazéns e três em veículos.

Os nove detidos já tinham antecedentes criminais relacionados com furtos, encontrando-se nas instalações da Guarda, para serem presentes ainda esta quinta-feira ao Tribunal Judicial de Santarém.

Esta operação foi desenvolvida nos distritos de Santarém, Setúbal e Évora, nomeadamente nos concelhos de Coruche, Salvaterra de Magos, Benavente, Montijo, Mora e Alcochete, tendo sido empenhados 78 militares da GNR dos Comandos Territoriais de Santarém, Setúbal e da Unidade de Intervenção.