Ministério atribuiu menos três vagas para formação especializada do que Ordem dos Médicos

O Ministério da Saúde atribuiu em 2019 menos três vagas para formação médica especializada do que o total autorizado pela Ordem dos Médicos (OM), revela uma auditoria ao processo de avaliação da idoneidade e capacidades formativas realizada por uma consultora externa cujas conclusões foram esta terça-feira divulgadas. As vagas para formação especializada, o chamado internato médico, são todos os anos abertas pelo Ministério da Saúde com base na identificação da idoneidade e capacidade de formação das unidades de saúde por parte da OM.

A redução de três vagas veio agravar ainda mais, ainda que de forma muito ligeira, o número de candidatos que ficaram sem acesso à formação na especialidade, o qual tem vindo a aumentar de forma significativa ao longo dos últimos anos. Em 2019, contabilizam os autores da auditoria, a OM atribuiu menos 29 vagas do que as solicitadas pelas unidades de saúde. As especialidades mais penalizadas foram a ginecologia, a cirurgia geral, a oftalmologia e a urologia e, pelo contrário, a pediatria foi beneficiada, ao ser contemplada com mais 30 vagas do que as pedidas. No total, no ano passado foram autorizadas 1833 vagas para internato médico em todo o país.

Os autores da auditoria realizada pela consultora Deloitte, apontam para várias fragilidades e problemas em todo este processo, nomeadamente a existência de abordagens distintas na atribuição de capacidades formativas por parte dos diversos colégios de especialidade da OM, atrasos no envio de inquéritos e falta de resposta de diversos órgãos do Ministério da Saúde, além da ausência de uma base de dados ou sistema informático de suporte disponibilizados pelo ministério liderado por Marta Temido. Destaca, a título de exemplo, que que 40% do total dos inquéritos realizados pelas comissões regionais do internato médico, organismos do Ministério da Saúde, foram enviados fora do prazo.

A auditoria permitiu ainda perceber que há especialidades cujos programas de formação foram revistos e aprovados há muitos anos, e que estão desactualizados, como é o caso da pediatria (1996) e da otorrinolaringologia (1999/2000).

No final de Novembro passado, uma auditoria semelhante pedida pelo Ministério da Saúde a outra consultora externa, a EY, concluía já que a avaliação das capacidades de formação de médicos no SNS tem sido subjectiva e pouco documentada, mas as críticas eram dirigidas sobretudo à Ordem dos Médicos.

O relatório dessa auditoria, que avaliou os procedimentos que estão na base da atribuição de vagas para o internato médico, apontava várias falhas no processo, como a falta de uniformização e documentação, o que aumenta a ineficiência, além de tornar a avaliação subjectiva.

“Não se verificou a existência de práticas uniformes e documentadas de revisão periódica dos critérios de idoneidade e capacidade por parte da Ordem do Médicos. Alguns colégios de especialidade assinalaram que existem critérios pouco adequados face à evolução e contexto actual da sua especialidade, tendo sido referido que os critérios se encontram em revisão”, assinalava-se no documento.

Manual de regras

Os autores da auditoria sugeriam a criação de um manual de regras e procedimentos com a metodologia de trabalho e as actividades e que permita uniformizar o processo entre as várias entidades envolvidas. Propunham ainda uma uniformização dos processos de revisão dos questionários e dos critérios de avaliação da idoneidade e capacidade formativa pela OM e que se torne obrigatório que todos os serviços preencham os questionários de idoneidade para “melhorar a clareza do processo e a adequação à realidade das especialidades” médicas.

A ministra da Saúde enfatizou na altura que as conclusões desta avaliação eram apenas “o início do trabalho que há a realizar” para melhorar a definição de vagas. A auditoria, confirma, “veio recomendar uma maior transparência e uma maior clarificação e até informatização desse processo para não só garantir que eventuais capacidades que existam e que não estão a ser aproveitadas não possam o ser”. O documento serve também, segundo a ministra, para que “todos fiquemos tranquilos e informados sobre a forma com se atribuem” os procedimentos que desencadeiam o internato médico”.