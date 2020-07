Lacci, de Daniele Luchetti, abre a primeira edição de um festival físico em tempo de pandemia: Veneza 2020

Há 11 anos que o Festival de Veneza não tinha um filme italiano a fazer as honras de abertura. Vai acontecer a 2 de Setembro, no início da 77ª edição do festival: Laci, de Danielle Luchetti. Cineasta que, em comunicado da direcção do festival, se diz “honrado” por abrir o baile deste “primeiro grande festival em tempos incertos”.

“Recentemente tivemos medo que o cinema se extinguisse”, diz Luchetti nesse comunicado. “E no entanto durante a quarentena ele confortou-nos, como uma luz a brilhar numa caverna. E hoje percebemos outra coisa: que os filmes, as séries de televisão, os romances são indispensáveis na nossa vida. Que vivam os festivais, então, por nos permitirem juntarmo-nos para celebrarmos o verdadeiro sentido do nosso trabalho. Se alguém alguma vez pensou que [os festivais] não serviam propósito algum, sabe agora que são importantes para toda a gente”, diz o realizador de La nostra vita (prémio para melhor actor a Elio Germano em Cannes), Mio fratello è figlio unico ou Il portaborse.

Lacci, com Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Laura Morante, Silvio Orlando, Giovanna Mezzogiorno, Adriano Giannini, Linda Caridi, que abre fora de concurso a 77ª edição (de 2 a 12 de Setembro), filma a anatomia de um casamento. O de Aldo e Vanda, que se casam nos anos 80 em Nápoles, e que se começa a desintegrar quando ele se apaixona por Lidia. 30 anos depois, continuam casados: o mistério dos sentimentos, a lealdade e a infidelidade, o ressentimento e a vergonha, numa adaptação do romance de Domenico Starnone.

Alberto Barbera, o director do festival, que na terça-feira apresentará o programa desta 77ª edição (uma forma de se perceber melhor que festival internacional poderá ser este que se realiza ainda durante uma situação de pandemia ou como poderá evitar ser sobretudo um festival “local"), quer talvez puxar a brasa à sua sardinha. Diz no comunicado distribuído à imprensa que Lacci é “um sinal da fase promissora que atravessa o cinema italiano, continuando a trend positiva observada em anos recentes, que a qualidade dos filmes seleccionados este ano para Veneza vai certamente confirmar”.