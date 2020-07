O primeiro capítulo do livro (Da Falta de) Liberdade de Expressão, do activista Joshua Wong

Nasci em 1996, o ano do Rato de Fogo, nove meses antes de Hong Kong ter regressado à soberania chinesa. Segundo o zodíaco chinês, que tem ciclos de 60 anos, o rato de fogo é aventureiro, rebelde e loquaz. Embora, enquanto cristão, não acredite na astrologia, seja ela ocidental ou oriental, estas características de personalidade são bastante acertadas, sobretudo no que respeita a ser um conversador compulsivo. «Quando o Joshua era ainda um bebé, mesmo com um biberão na boca, produzia todo o tipo de sons, como se estivesse a discursar em palco». É assim que a minha mãe continua a apresentar-me aos novos membros da igreja. Não tenho a mais pequena recordação do que fazia em bebé, mas a descrição que ela faz é perfeitamente credível e eu acredito na sua palavra.

