Erasmus vão começar à distância no próximo ano

A experiência Erasmus promete ser diferente no próximo ano lectivo. O programa de mobilidade que todos os anos envolve centenas de milhares de estudantes europeus vai continuar, mas com novidades por culpa da covid-19. A mobilidade física continuará a ser a regra, mas foram autorizadas soluções de ensino à distância ou misto, combinando aulas presenciais e também online. As inscrições de alunos portugueses aumentaram, mas os responsáveis esperam que o número acabe por sofrer uma quebra.

