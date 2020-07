Covid-19: pessoas com deficiência dão nota negativa a escolas, universidade e serviços

As pessoas com deficiência e as suas famílias dão nota negativa às escolas, às universidades e aos diversos serviços de apoio durante o pico de pandemia de covid-19. A coordenadora do Observatório da Deficiência e Direitos Humanos (ODDH), Paula Campos Pinto, espera que isto sirva de alerta para se fazer melhor numa eventual segunda vaga.

Continuar a ler