FlixBus retoma operação internacional em Portugal

Após o regresso à estrada há um mês, com a rota Lisboa-Porto a partir de 6€, a FlixBus retomou gradualmente a operação internacional a partir de Portugal, com viagens para Espanha, França, Suíça, Luxemburgo e Alemanha. A rede expandir-se-á entretanto para 94 destinos, cumprindo normas apertadas de higienização. Segundo comunicado, esta operação percorrerá “os destinos mais procurados pelos passageiros para regressar a casa (estudantes) e pessoas que precisem de passar fronteiras por motivos profissionais”. A rede de operações será baseada na procura dos passageiros. A FlixBus está ainda a testar uma nova ferramenta que indica a lotação do autocarro aos passageiros na plataforma web em tempo real, no momento de aquisição do bilhete.

A expansão da rede da FlixBus fora já anunciada em Fevereiro, com a integração da operação da Eurolines e da Socitransa, tendo lançado mão da tecnologia para “criar uma rede de viagens optimizada e mais eficiente, com mais frequências, mais pontualidade, horários melhorados” e “preços mais acessíveis”. A FlixBus dispõe, assim, de dois tipos de trajectos na operação internacional: linhas “directas” com trajectos mais rápidos e poucas paragens e linhas “longas” com autocarros de dois andares do parceiro Socitransa, a partir de cidades de pequena e média dimensão, com pausas para refeição num centro de operações em Espanha e possibilidade de transportar duas peças de bagagem até 20kg gratuitamente.

“Estamos muito satisfeitos por finalmente reabrir a operação para a Europa e dar a oportunidade aos nossos passageiros de subirem a bordo de um FlixBus novamente, com o mesmo compromisso de sustentabilidade e a frota mais moderna e ecológica do mercado”, declarou Pablo Pastega, director-geral da FlixBus em Portugal e Espanha, em comunicado. “A FlixBus é uma empresa orientada por dados e, nas últimas semanas, verificámos um crescimento constante na procura por viagens internacionais. Além disso, tivemos equipas dedicadas a desenvolver um conceito de segurança e higiene e um indicador de lotação para que os passageiros possam viajar de forma segura nas viagens de longa distância de autocarro.”

A FlixBus implementou ainda um novo conceito de segurança e higiene: entre as medidas, os condutores da FlixBus serão equipados com kits de protecção sanitária individual, que incluirá máscaras e luvas, o processo de embarque será realizado pela porta traseira e, para garantir um embarque sem contacto, será feita uma inspecção digital dos bilhetes. As casas de banho permanecerão fechadas e serão feitas paragens adicionais durante a viagem. Como modo de prevenção, a venda de snacks e bebidas a bordo estará suspensa. Sempre que possível, os autocarros vão circular com o ar condicionado desligado e com as janelas abertas.

Francisco Miguéis, responsável de operações em Portugal, esclarece em comunicado: “Se necessário, o ar condicionado pode ser activado, mas tem de ser desactivada a opção de recirculação do ar interior, o que faz com que a mistura de ar que circula no veículo tenha uma grande percentagem de ar exterior insuflado para o interior, aumentando a taxa de renovação do mesmo. Também os filtros destes aparelhos estão sujeitos a manutenção redobrada e análises periódicas. No fundo, promove-se uma renovação do ar dentro do autocarro, mas sem necessidade de abrir as janelas, de forma a manter o conforto dos passageiros.”

Ainda que a maioria dos países europeus já tenha levantado as restrições de capacidade (em Espanha e em França há duas semanas), Portugal mantém esta medida. A FlixBus cumprirá todas as orientações locais, porém, aguarda que a limitação de 2/3 de capacidade nos transportes seja levantada em breve.

A Flixbus promete viagens a partir de 9,99€ do Porto para Madrid, 58,99€ de Lisboa para Paris ou 29,99€ de Bragança para Lyon.

Texto editado por Sandra Silva Costa