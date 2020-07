Como Rui Rio vai acabar com as “injustiças salariais” no PSD

A direcção do PSD vai mexer na grelha salarial dos funcionários do partido e também na dos colaboradores do grupo parlamentar com base num estudo que a liderança de Rui Rio encomendou à consultora Deloitte e que fixa uma “banda salarial” para as diferentes funções “com valores justos de mercado”. A medida envolve 80 pessoas e vai ter efeitos já a partir do mês que agora começa.

