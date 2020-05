PS pede ao Governo mais apoios para o sector do turismo

O PS entregou na Assembleia da República um projecto de resolução que recomenda ao Governo “um reforço no apoio e no relançamento do sector do turismo em Portugal” para o período de 2020-2021 no quadro da pandemia da covid-19.

Os socialistas pedem um conjunto de “medidas integradas”, que reforcem a acção no imediato” e, ao mesmo tempo, “que prepare o futuro do sector”.

Lembrando a quebra de receitas que afectou o turismo e a importância que o sector tem para Portugal, o grupo parlamentar do PS pede que se crie e reforce os apoios, nomeadamente “com incentivos a fundo perdido, que permitam apoiar as empresas, nomeadamente na adaptação às novas exigências do cliente”.

Pedem ainda que o Governo “assegure em contínuo” a adopção de procedimentos de “simplificação e desburocratização que permitam uma maior celeridade por parte do Estado, nomeadamente, no âmbito das linhas de apoio e outros incentivos do Estado às empresas”.

Sugerem também que se “reforce a atractividade e a promoção dos territórios do interior, enquanto destinos de maior contacto com a natureza e com menor densidade populacional e turística.

Entre muitas outras medidas, os socialistas pedem que se pondere “medidas de natureza fiscal que possam contribuir para o relançamento e para a dinamização da actividade turística nacional.