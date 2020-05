PJ detém “dupla de homicidas”: homem é suspeito de contratar outro para matar a mãe

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens, de 38 e 40 anos, por fortes indícios da prática de um crime de homicídio qualificado. Um dos detidos é o filho da vítima, uma mulher de 64 anos, assassinada a 13 de Abril, na localidade de Queijas, no concelho de Oeiras

De acordo com um comunicado da PJ, os autores planearam antecipadamente o crime. “A vítima foi atraída a uma residência que habitava ocasionalmente e na qual viria a ser morta, através de utilização de arma branca, tendo-lhe sido roubados alguns bens”, lê-se na nota.

Ainda segundo a mesma fonte, o motivo do crime foi a “obtenção de proveitos económicos por parte do filho da vítima, único herdeiro”. O filho fez um acordo com o outro homem para a execução conjunta do crime a troco de um pagamento.

A Polícia Judiciária afirma que, alguns dias após o crime, conseguiu recolheu "elementos probatórios esclarecedores” que levaram à detenção do filho da vítima, de 40 anos, ao qual foi imposta a medida de coação de prisão preventiva.

Já o co-autor, de 38 anos, tinha-se ausentado da sua residência habitual para “paradeiro desconhecido”, mas foi detido esta segunda-feira num bairro da cidade de Lisboa. O homem de 38 anos será esta terça-feira presente a primeiro interrogatório judicial.