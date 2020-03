Coronavírus: equipas britânicas de Fórmula 1 unem-se para fabricar ventiladores

Sete equipas de Fórmula 1 sediadas no Reino Unido vão unir-se para fabricar dispositivos médicos, em particular ventiladores, que ajudem no tratamento de doentes com covid-19, anunciou esta sexta-feira o organizador do Mundial da categoria.

Red Bull, Racing Point, Haas, McLaren, Mercedes, Renault e Williams vão unir esforços no Projecto Pitlane, com o objectivo de fabricar ventiladores e outros dispositivos médicos, segundo a nota publicada no site oficial do Campeonato do Mundo de F1.

A iniciativa das equipas britânicas está inserida no esforço da indústria britânica de manufacturação e entrega de ventiladores às unidades de saúde do Reino Unido.

O contributo das formações vai ser dado na adaptação de outros equipamentos médicos para responder às necessidades dos hospitais, no apoio às linhas de produção de ventiladores – integrado no consórcio VentilatorChallengeUK – e também no design e fabrico de protótipos para o desenvolvimento de novos modelos de ventiladores a certificar e produzir.

São áreas em que os engenheiros das equipas de Fórmula 1 acrescentam uma “capacidade única de responder rapidamente aos desafios de engenharia e tecnológica”, realça a organização do Mundial.​

O Mundial de F1 está em suspenso, com oito grandes prémios cancelados ou adiados, depois de a primeira ronda, na Austrália, ter sido cancelada “em cima da hora”, após membros da Haas e da McLaren terem tido testes positivos a covid-19.