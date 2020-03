Oito por cento dos infectados são médicos, enfermeiros e auxiliares

Cerca de oito por cento das pessoas infectadas com o novo coronavírus são profissionais de saúde. Destes, 82 são médicos e 37 são enfermeiros, revelou o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, esta segunda-feira. Horas antes, o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, garantira que há clínicos que estarão já internados em unidades de cuidados intensivos.

Dos restantes profissionais de saúde contabilizados pelas autoridades como estando infectados, 46 são sobretudo assistentes operacionais (os antigos auxiliares) e técnicos, acrescentou o governante na conferência de imprensa em que foi apresentado o balanço da situação epidemiológica da doença covid-19. Os últimos dados indicam que há 2060 casos confirmados no país, 23 mortes. Há 14 doentes que já recuperaram e 47 estão internados em unidades de cuidados intensivos.

Depois de várias organizações de profissionais de saúde terem, ao longo dos últimos dias, denunciado que se estavam a multiplicar os casos positivos entre médicos e enfermeiros nos hospitais e centros de saúde, reclamado a divulgação destes dados e distribuição imediata de mais material de protecção, António Sales anunciou que, a partir de agora, passa a ser obrigatório registo da profissão no sistema de vigilância epidemiológica.

Entre os doentes com covid-19, alguns médicos estarão já internados nos cuidados intensivos, tinha dito horas antes no programa Directo ao Assunto, da Rádio Observador, o bastonário da Ordem dos Médicos, sem especificar quantos são, e recordou, a propósito, que tinha pedido à directora-geral da Saúde que fosse acrescentada a profissão nos registos para se perceber a dimensão deste problema. Além dos idosos e com doenças associadas, os profissionais são um dos principais grupos de risco, Em Itália, recorde-se, há cerca de cinco mil profissionais de saúde infectados e pelo menos 18 médicos já morreram. Em Espanha, há igualmente milhares de profissionais de saúde infectados.

A doença não escolhe profissões e é “normal” que afecte os profissionais de saúde, tendo em conta a sua exposição, enfatiza Miguel Guimarães. Para o evitar, só mesmo garantindo a protecção, através do uso do material necessário recomendado e o acesso a esse material é que é “crítico”.

Também a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, revelara, na sexta-feira, que havia 16 enfermeiros infectados e 50 a aguardar o teste. Neste domingo, Ana Rita Cavaco criticou, em declarações à RTP, a falta de máscaras, viseiras e outro tipo de material de protecção. “Ainda ontem vimos a fotografia de um enfermeiro com metade do seu equipamento de protecção individual e o resto improvisado com sacos de plástico do lixo”, exemplificou.

A dificuldade de acesso ao material de protecção individual — como máscaras adequadas — “é absolutamente crítica neste momento”, disse o bastonário, lembrando que a necessidade de garantir a existência deste material é contínua e não se resolve com a aquisição de alguns milhares de máscaras. “Quando o primeiro-ministro disse que tínhamos uma reserva de dois milhões de máscaras, isso não é nada, dois milhões gastam-se em dois dias, porque as pessoas têm de facto de andar protegidas”, disse Miguel Guimarães, precisando: “Precisamos de muitos milhões, daqui até ao fim de Maio ou de Junho.”

Esta segunda-feira, o secretário de Estado da Saúde adiantou que vão ser em breve distribuídas mais dois milhões de máscaras cirúrgicas, as mais básicas, e outros dois milhões de máscaras mais sofisticadas. Quanto a testes, precisou que há capacidade para realizar 2500 por dia no Serviço Nacional de Saúde e mais 1500 no sector privado. Há ainda cerca 20 mil testes em stock, contabilizou.

com Patrícia Carvalho