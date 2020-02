Governo Mais Próximo arranca em Bragança com regadio em destaque

O primeiro-ministro, António Costa, abriu nesta quarta-feira a iniciativa “Governo Mais Próximo” no distrito de Bragança destacando a importância do regadio na região com maior volume de investimento nesta área.

António Costa disse que o distrito de Bragança “é o que tem concentrado maior volume de investimento nesta área de regadio, seja na reabilitação de perímetros antigos, seja na criação de novos perímetros ou de novas barragens”.

“Já foram aprovados e estão a ser investidos 39 milhões de euros, na segunda fase mais 19 milhões exclusivamente para melhorar as condições de regadio na região”, afirmou.

O primeiro-ministro está durante dois dias com outros membros do Governo no Distrito de Bragança na primeira edição do programa “Governo Mais Próximo" que assentará sempre num Conselho de Ministros descentralizado.

O Conselho de Ministros de quinta-feira decorre em Bragança e será exclusivamente dedicado à valorização do Interior do país e medidas para criar condições de emprego e fixação de pessoas.

Todos os ministros estarão no distrito, como disse António Costa, “para identificar problemas, encontrar soluções e fazer um ponto de situação das obras em curso”.

Na manhã desta quarta-feira, António Costa visitou as obras do regadio da barragem da Camba, em Alfândega da Fé, um investimento de mais de sete milhões de euros integrado no Plano Nacional de Regadio.