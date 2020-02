Português com coronavírus: “O Presidente está-me a deixar ao abandono”

O português de 41 anos que está infectado com coronavírus, e que ficou em isolamento no navio Diamond Princess, atracado no Japão, criticou o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, por ter afastado a hipótese de o trazer para Portugal. “Foi um choque receber essa notícia”, disse ao PÚBLICO esta segunda-feira Adriano Maranhão através de chamada via Messenger. “Como português gostava de ver e abraçar a minha família. Não estou a ver um bom final para esta situação, não sei se o meu estado de saúde se vai agravar, e o Presidente está-me a deixar ao abandono com essa declaração”.

Adriano Maranhão diz que a febre tem variado ao longo do dia, subindo acima dos 37º C, e sente-se cansado, mas não registou outros sintomas que o aconselharam a vigiar, como tosse ou diarreia. Febre, tosse, cansaço e falta de ar são os sintomas do COVID-19 referidos no site do Serviço Nacional de Saúde.

No domingo, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou: "Trazê-lo para Portugal podia ser uma temeridade para ele. Não vale a pena correr esse risco”. Questionado sobre os riscos que correria com a viagem, Adriano Maranhão, natural da Nazaré, referiu que “seria a mesma situação que aqui, ficaria em isolamento, não vejo que tenham capacidade para albergar mais casos destes porque estão sobrelotados”. Segundo conta, as autoridades “disseram que tinha que esperar": “Ainda não tinham plano para a minha saída.” Os médicos têm falado com Adriano Maranhão por telefone.

Numa nota enviada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros há dois dias referia-se que estavam a “insistir junto das autoridades locais para que se proceda à sua transferência para o hospital de referência” no Japão.

O português é até agora o único a bordo do navio a quem o teste do coronavírus deu positivo – há mais quatro cidadãos de nacionalidade portuguesa na embarcação, colocada em quarentena há mais de três semanas, mas os testes foram negativos nesses casos. Adriano Maranhão diz que foi contactado via email pela embaixada portuguesa, que lhe comunicou estar, com as autoridades japonesas, à procura de uma unidade hospitalar para onde o transferir.

Tem passado os dias na cabine, que tem 2,5 metros quadrados, e apenas saiu para ir ao posto médico buscar paracetamol, a 200 metros de onde está. Três vezes por dia batem-lhe à porta para entregar as refeições. Não consegue ficar a ver televisão, nem distrair-se senão com o telefone. Fala com os “colegas portugueses” que estão no navio ou com os media e a família. “Esta manhã o comandante disse que há 64 pessoas em isolamento com teste positivo”.

Segundo referiu, a mulher recebeu chamadas das autoridades portugueses, nomeadamente do Presidente da República e da ministra da Saúde. “Não conheço nada deste vírus, sinto-me muito em baixo com a situação. Não estou a ver a luz ao fundo do túnel. Tenho um bocado de receio porque não vejo ninguém a fazer nada, estou de mãos e pés atados.”

Segundo afirmou, há quatro dias que Adriano Maranhão está em isolamento. “A gente não sabe quem está contaminado, isto não se demonstra na cara das pessoas. Os portugueses que estavam comigo também não sabiam que eu estava positivo – nem eu sabia.”

A trabalhar com o Diamond Princess há cinco anos, e a bordo daquele navio há três meses, Adriano Maranhão está a reconsiderar se irá voltar algum dia a embarcar depois disto: “Não compensa estar longe da família e acontecer uma coisa assim. A vida tem mais valor”. Por agora, quer “sair o mais rapidamente possível” dali.