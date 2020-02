PSP identificou alguns carros que paralisaram a Segunda Circular no domingo

A PSP já identificou alguns dos carros que paralisaram no domingo a Segunda Circular, em Lisboa, para homenagear as três pessoas que morreram na sexta-feira naquela via, disse à agência Lusa fonte do Comando Metropolitano (Cometlis).

Segundo noticiaram alguns órgãos de comunicação social, várias centenas de pessoas concentraram-se na madrugada de domingo na Segunda Circular, provocando três quilómetros de filas, no sentido Aeroporto-Benfica, durante cerca de meia hora.

Esta acção espontânea terá servido para homenagear as três pessoas que morreram naquela via, na sexta-feira, na sequência de um despiste.

Além do bloqueio de estrada, alguns dos participantes terão libertado várias dezenas de balões brancos, com luzes, junto a um local de tráfego aéreo.

Em declarações à agência Lusa, a subcomissário Ana Carvalho adiantou que a PSP já identificou algumas das viaturas que participaram nesta acção, mas nenhum dos participantes.

Ana Carvalho explicou que a identificação das viaturas foi possível através das matrículas, mas que essa informação “permite apenas saber quem é o proprietário do veículo e não quem o conduzia naquela noite”.

As autoridades estimam que tenham participado nesta acção cerca de 500 pessoas. A subcomissária da PSP adiantou que foram detectadas algumas irregularidades nos veículos identificados, nomeadamente falta de registo, de inspecção e de matrículas canceladas.

“O que vai acontecer agora não sei. Certamente alguns dos proprietários irão ser notificados, mas é uma coisa que já não nos compete saber”, ressalvou.

Relativamente à libertação dos balões, Ana Carvalho referiu que será apurado se essa acção “colocou em causa a segurança aeroportuária”.

Uma viatura ligeira despistou-se cerca das 01:00 de sexta-feira, num acidente que causou a morte a três homens, únicos ocupantes do carro. O veículo capotou e embateu num poste de iluminação, que acabou por invadir as vias do sentido contrário (Benfica-Aeroporto), danificando um pórtico de painéis direccionais.

Já na sexta-feira o trânsito esteve parcialmente cortado para a retirada do pórtico informativo que ficou danificado aquando do acidente.