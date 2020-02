Panificadora de Nadir Afonso em Vila Real demolida para dar lugar a loja Lidl

A demolição do edifício da antiga panificadora de Vila Real, projectada pelo arquitecto e pintor Nadir Afonso, começou na segunda-feira e prossegue hoje: para o local existe um projecto de renovação da loja do Lidl, segundo fontes do município e da empresa.

O espaço privado onde está localizado o imóvel, construído em 1965, foi comprado pelo Lidl, que confirmou à Lusa a aquisição do terreno “após as devidas aprovações e licenciamentos, cumprindo todos os procedimentos e despachos legais”. O tempo previsto de obra será de sete meses e o objectivo é a renovação da loja existente em Vila Real.

De acordo com informação disponibilizada pela Câmara de Vila Real, o Lidl apresentou um projecto que prevê a demolição de dois edifícios existentes, a actual loja e a Panreal (como é conhecida localmente a panificadora), e a sua substituição por um outro com maior área. Projecto esse que foi aprovado por unanimidade pelo executivo na reunião de câmara da semana passada.

O Lidl sublinhou que, ao longo deste processo, desenvolveu “múltiplos esforços, ao reunir com a família e a Fundação Nadir Afonso, sempre com uma intenção clara de incluir uma componente de homenagem e memória do pintor” e adiantou que “à data nenhumas das sugestões foi aceite”.

Segundo a empresa, “neste caso em particular, a estrutura e configuração não permitem qualquer ajustamento à ocupação pretendida”. “Acresce a isso que o espaço está em avançado estado de degradação com múltiplas placas de amianto, que, como é sabido, é um risco para a saúde pública”, referiu o Lidl.

O edifício tem um projecto congénere em Chaves. Os dois imóveis marcam a carreira de Nadir Afonso, por serem os seus últimos projectos de arquitectura. Esta manhã, num cartaz feito de papelão e colocado numa grade junto à obra foi escrito: “Centenário Nadir Afonso 1920-2020, licença para demolir o património, autorização Câmara Municipal de Vila Real”.

Providência cautelar em estudo

A demolição do edifício está a indignar os defensores da preservação do edifício, que estão a estudar avançar com uma providência cautelar para travar a obra.

“Por volta das 18h uma máquina entrou aqui e começou a derrubar o edifício”, afirmou Mila Simões de Abreu, professora universitária que faz parte da Alter Ibi, associação que é há três anos uma das vozes mais activas na defesa do edifício da Panreal. Na sua opinião, “hoje Portugal ficou um bocadinho mais pobre”.

A responsável disse que vai avançar, em nome de “diversas pessoas”, uma “providência cautelar que visa parar as obras”. Mila Simões de Abreu disse que o processo ainda vai ser estudado com os advogados.

A responsável entrou no edifício que estava a ser demolido e foi retirada do local pela PSP. “É importante a defesa do património português. Nadir Afonso era um grande artista, um grande arquitecto e, portanto, a destruição assim à calada, cobardemente, sem um anúncio, um edital, só demonstra que eles têm medo”, salientou.

Recentemente, a associação Alter Ibi pediu ajuda ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para “salvar” o edifício que diz estar em “risco de demolição” para dar lugar a “um parque de estacionamento de 50 lugares”.

António Crespí, professor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, disse sentir uma “tristeza terrível”. “Como é possível que um povo transmontano deteste os seus sinais de cultura e de identidade até este extremo, isto é incompreensível”.

Em 2019, a Câmara de Vila Real decidiu não classificar a panificadora como imóvel de interesse municipal. A decisão foi tomada depois de também a Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC) ter arquivado o procedimento de classificação para Imóvel de Interesse Público, proposto por um grupo de cidadãos, considerando que o edifício já não tem características para uma classificação a nível nacional.