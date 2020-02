Mafalda Creative: “Antes, o tipo fixe era quem fumava, agora é quem tem mais seguidores”

Abre a porta com um sorriso. Recebe-nos na sua casa, em Lisboa, e guia-nos por labirínticos corredores. Chegamos ao seu quarto: é aqui o local da criação. Foi aqui que nasceu a Rainha da Net, um projecto que esteve quase para não ver a luz do dia, mas que fez de Mafalda Machado a mais vista do YouTube em Portugal em 2019. Soma mais de dois milhões de visualizações só naquele vídeo.

É no quarto que Mafalda, de 20 anos, grava a maioria dos vídeos que publica no canal Mafalda Creative. O quarto, que é o seu pequeno mundo, tem estantes cobertas de figurinhas de Harry Potter e da Disney, como uma caneca igual a Chip, personagem d’A Bela e o Monstro. À entrada, vários quadros com um tema que se repete: criatividade.

O YouTube é a sua profissão e principal fonte de rendimentos. Oficialmente, o seu público-alvo são os jovens entre os 18 e os 35 anos, apesar de saber que é vista também por uma audiência ainda mais nova. Fala-nos sentada em cima da cama, tal como nas introduções aos sketches, os vídeos curtos, humorísticos e caseiros, quase sempre inspirados em situações do quotidiano, a que se dedicava “até à Rainha da Net”.

Um sucesso que quase não aconteceu

Rainha da Net foi um êxito viral e a sua primeira paródia: transformou a canção Thank u, Next, da norte-americana Ariana Grande, numa “crítica às pessoas que estão nas tendências”, ou seja, que conseguem fazer os vídeos mais populares do YouTube e que por isso são promovidos na plataforma numa categoria própria. “Eu estava a fazer as coisas certas, mas não chegava às tendências, por isso fiz uma música. As pessoas adoraram.”

A produção foi a de um videoclipe: um produtor musical, um realizador e algum orçamento, principalmente para a roupa e para um dos quartos de hotel que tiveram de arrendar — há uma cama vermelha em forma de coração.

Ninguém esperava tanto sucesso. “Numa hora o vídeo teve as mesmas visualizações que [só teria] passado muito tempo.” Um sucesso que podia não ter acontecido se Mafalda tivesse seguido os conselhos de familiares e amigos, que temiam uma reacção negativa à acidez da paródia. “Não quero fazer sempre o mesmo tipo de vídeos e queria mostrar que eu também consigo. Uma rapariga a fazer paródias. E então?”, confessa. “Se os rapazes fazem, eu também quero.”

O vídeo mais visto do seu canal não lhe rendeu, no entanto, qualquer dividendo: por usar o áudio de uma música com direitos de autor, a equipa de Ariana Grande retirou-lhe qualquer possibilidade de fazer dinheiro com o vídeo. “Mas foi bom na mesma porque bué gente passou a conhecer-me e tive muitos comentários”, avalia. O seu rendimento não vem apenas da publicidade que o YouTube coloca nos seus vídeos, mas também dos acordos com marcas. Acordos que dependem, muitas vezes, da sua capacidade de chegar a vários públicos.

Um Verão interminável, um grupo de amigas e uma câmara

A ideia de fazer vídeos começou quando tinha 14 anos, durante umas férias de Verão particularmente aborrecidas. Actualmente, prestes a fazer 21 anos (tal como nos indica um dos quadros à cabeceira da sua cama, que mostra a posição das estrelas no céu no dia em que nasceu), olha para esses tempos com uma certa nostalgia: “Eu ainda não sabia onde me estava a meter.”

Os primeiros vídeos eram produzidos com as amigas e publicados no Facebook. Chamava-se Mafalda Crazy. Ainda se lembra como mudou de nome público: “O meu pai disse que eu não era maluca, mas sim criativa. E eu gostei no nome, só pus em inglês porque soa sempre melhor.”

Já se definia como uma adolescente teatral, apesar de ter sido sempre mais “calada” em público, especialmente nas aulas. Era com as amigas que se soltava mais, mas a timidez afinou-lhe outras qualidades: observar as pessoas permitia-lhe ir apanhando os tiques, que usava depois para construir as personagens dos seus vídeos.

Da desconfiança dos pais às campanhas da Coca-Cola

Durante muito tempo os pais estiveram contra a publicação dos vídeos. “Eles queriam que eu apagasse o canal, e eu só lhes respondia que conseguia, que não precisavam de ter medo”. Eles confiaram e “resultou”.

Mafalda ainda se lembra do momento em que sentiu que os pais mudaram de posição: foi numa festa da escola, onde se entregaram os prémios dos melhores do ano. Foi galardoada com a distinção “Artista do ano” durante três anos seguidos e foi numa dessas cerimónias que ouviu um “estou orgulhoso de si” da boca do pai. “Depois ele começou a ver campanhas da Coca-Cola e ficou a bater palmas”, brinca, referindo-se aos trabalhos que fez, anos depois, para a marca.

Nuno Ferreira Santos

Cresceu com o YouTube. “O primeiro vídeo que eu vi era do pewdiepie, que é o maior” – isto é, o youtuber independente com mais subscritores do mundo. Depois foi descobrindo o YouTube português, especialmente na área da comédia, a que mais lhe interessa. Eram quase todos rapazes. “Eu pensava: porque é que não há raparigas? Eu acho que até conseguia. É assim sempre que começa uma coisa: eu acho que consigo e depois tento e faço.”

Com a evolução do canal, ganhou responsabilidade. Se antes não queria saber do som ou da luz e editava no Movie Maker, “que é só um dos piores programas” para o fazer, hoje a audiência pede mais. E as marcas também. “As pessoas começaram a perceber que não é uma brincadeira, que se ganha dinheiro com isto.” Agora, todos os vídeos têm um guião, e Mafalda tem-nos guardados, com rabiscos e sublinhados. Gravar um único vídeo do YouTube, enquanto estuda, pode custar-lhe os tempos livres todos de uma semana inteira. Mas, afinal, é o seu trabalho.

Ter um filho, escrever um filme e o YouTube, “claro”

Actualmente a terminar o curso de Comunicação Social, o plano de Mafalda é continuar no YouTube, o seu autodenominado “plano antes do A”. Os seus colegas de curso, conta-nos, alimentam o mesmo sonho: ser youtubers ou influencers. “Mesmo as minhas primas, que são mais novas, com 12 anos, me dizem que as pessoas mais populares agora são quem tem mais seguidores no Instagram… No meu tempo os fixes eram quem fumava, agora é quem tem mais seguidores.”

É uma referência? “Há muita gente que me diz que gostava de ter um canal no YouTube porque vêem como eu estou, estou bué feliz.” As críticas que recebe são maioritariamente positivas: “Eu não posso desperdiçar isto. Porque é que eu vou estar a dizer que quero ir trabalhar para um escritório como outras pessoas do meu curso? Não quero. Ainda por cima eles dizem que querem fazer o que eu faço. Eu posso dar a aula se quiserem, eu levanto-me e dou.”

Não sai à noite, lê pouco e consome notícias quase só pelas redes sociais. O pouco tempo livre que tem passa-o a ver filmes e séries na Netflix. E a analisá-las com um olho clínico: ver as fontes de luz, as mudanças de plano. O seu filme preferido é O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. “Acho que já o vi para aí sete vezes. A história é contada de uma forma que tem piada, apesar de ser um drama.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foto Nuno Ferreira Santos

Falar do futuro é que já é mais difícil. A curto prazo, sabe que não quer seguir imediatamente para o mestrado, nem para o doutoramento, contrariando os desejos dos pais. Vai passar um ano apenas a fazer vídeos para ver no que dá. O YouTube consta dos seus planos a longo prazo. Já registou a marca comercial Mafalda Creative e tem o seu próprio manager para gerir os melhores negócios com as marcas e o cachet. Também gostava de “fazer um filme, ou pelo menos escrever o guião”. Experiência em dobragens já tem: trabalhou na série Noobes do Nickelodeon e no filme As Aventuras do Dr. Dolittle que se estreou no início do ano. Olhando a longo prazo tem algumas certezas: “Sei que gostava de ser mãe.”

Mais populares A carregar...

“Gostava que a Mafalda Creative durasse ainda mais uns dez anos”, confessa. “Se não resultar, posso ajudar outra pessoa a conseguir o que consegui e a fazer melhor. Mas sinto que qualquer coisa que faça agora vou ser bem-sucedida. Porque até aqui tem estado a resultar bem.”