Ana Gomes defende demissão de Teixeira dos Santos do Eurobic

A eurodeputada Ana Gomes esteve na quarta-feira à noite na “Grande Entrevista” da RTP e sugeriu que o Banco de Portugal tem competência para demitir Fernando Teixeira dos Santos do cargo de presidente executivo do Eurobic, o banco que era detido, em mais de 40%, pela angolana Isabel dos Santos. Além disso, Ana Gomes acusou antigos governantes portugueses de conivência com a empresária filha do antigo Presidente da Angola.

“O Banco de Portugal tem competência para demitir Teixeira dos Santos”, disse a eurodeputada. “E devia fazê-lo?”, quis saber o jornalista Vítor Gonçalves. “Acho que sim. Não haver nunca nenhum responsável é o que leva o povo a dizer: ‘isto é uma pandilha, estão todos feitos'”, respondeu.

Ana Gomes voltou ainda a criticar os governantes portugueses que “tinham interesse nos negócios” com Angola e concluiu que “houve cumplicidade”. “Desafio-o a ir ver os membros de governos que estão ligados a empresas de Isabel dos Santos ou de outros membros da cleptocracia angolana”, disse, lembrando ainda o caso do então ministro Miguel Relvas que “há oito anos foi tentar vender a RTP a Angola”.

Sobre uma eventual candidatura presidencial, a eurodeputada defendeu que o PS “deve ter candidato próprio”, mas afastou a ideia de ser ela própria. “Não se preocupe com isso porque o primeiro-ministro jamais o permitirá.” Horas antes, questionado sobre o o apoio de Francisco Assis a um avanço de Ana Gomes, António Costa respondeu: “Ah, isso são comentários que eu não faço.”