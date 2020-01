Ac. Viseu elimina Canelas e faz história na Taça

O Ac. Viseu eliminou esta quinta-feira o Canelas 2010, vencendo a partida dos quartos-de-final da Taça de Portugal, disputada no Estádio do Fontelo, por 1-0. Foi o australiano Anthony Carter a marcar (90+1') o golo que decidiu a eliminatória, qualificando pela primeira vez na história o emblema beirão para as meias-finais da prova.

O avançado Carter, lançado aos 81’ para o lugar de Bruninho, acabou por ser a figura da partida, encontrando o caminho da baliza do Canelas 2010. Apesar do maior domínio e assédio dos viseenses, até então as dificuldades de definição já na área contrária mantinham o 0-0 no marcador.

Ainda no primeiro tempo, a equipa gaiense tinha colocado o adversário em sentido num livre directo e, já depois do golo de Carter, Vítor Fonseca ainda ameaçou o empate, com um remate de fora da área ao qual o guarda-redes Ricardo Fernandes respondeu com eficácia.

O Canelas 2010, o único representante do Campeonato de Portugal presente nesta fase, fica assim pelo caminho, enquanto o Ac. Viseu vai lutar com o FC Porto, numas meias-finais disputadas a duas mãos, pelo acesso ao jogo decisivo, no Estádio do Jamor.