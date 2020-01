Dez desafios para o próximo líder do PSD

O futuro líder do PSD tem pela frente vários desafios a que terá de responder nos próximos dois anos. O primeiro é já nas primeiras semanas após a eleição: a apresentação de propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2020. Em Fevereiro – em vésperas do congresso do partido – o próximo líder tem de assumir uma posição sobre a votação final global OE 2020. Depois, há outros desafios para o mandato:

Continuar a ler